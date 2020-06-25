بحضور القنباز.. الفيصل يجتمع برئيس "مكافحة المنشطات الدولية"

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الإشادة بدور اللجنة السعودية للرقابة

عقد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ اجتماعًا مرئيًّا عن بُعد، مع ويتلد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بحضور رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد بن صالح القنباز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ حيث أشاد ويتلد بانكا بدعم المملكة لبرامج الوكالة الدولية، وبجهود وعمل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وتعاونها الدائم مع الوكالة الدولية لتحقيق أهدافها لحماية الرياضة والرياضيين.