الصحة لـ"سبق": الكمام الطبي لا يحميك من كورونا في هذه الحالة

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"عسيري": القماشي يمكن استخدامه بشكل متكرر حال غسله بطريقة صحيحة

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، لـ"سبق" أنه لا ينصح بإعادة استخدام الكمام الطبي عندما يتبلّل، لأنه يتغير تركيبه بشكل يصبح فيه غير قادر على الحماية، عكس الكمام القماشي الذي يمكن إعادة استخدامه عدة مرات وغسله في الغسالة المنزلية كبقية الأقمشة الأخرى.

جاء ذلك في رده على سؤال الصحيفة اليوم خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي فنّد من خلاله رأي أحد المختصين بأن "تلاشي الفيروس رهين بجفاف الرذاذ الذي يحمله، داعيًا في هذا الصدد لعدم رمي الكمام الطبي عند استخدامه لساعات قليلة، وإنما تعليقه ليجف لعدد من الساعات والتي ستكون كفيلة بتلاشي الفيروس ويمكن إعادة استخدامه لعدد من اللبسات ثم التخلص منه إذا اتّسخ"!

وقال الدكتور عسيري: "الكمام القماشي يمكن استخدامه بشكل متكرر عند غسله بالطريقة الصحيحة، وهو يغسل كما يغسل أي نسيج قماشي في الغسالة المنزلية في درجة الحرارة المعتادة".

وأضاف أنه فيما يتعلق بالكمام الطبي فعندما يتبلل فينصح بعدم إعادة استخدامه لأنه يتغير تركيبه بشكل يصبح فيه غير قادر على الحماية، فحتى لو تم تعليقه وتجفيفه فهذا لا يعني أنه يمكن إعادة استخدامه، لذلك ينصح أنه إذا تبلل بشكل واضح وظاهر للعيان ألا يتم إعادة استخدامه".

وأشار عسيري إلى أن الجميع يعلم أن الكمامات بمختلف أنواعها هي جزء مهم للإجراءات الوقائية في هذه المرحلة، مع إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى قادرة على منع انتقال العدوى في المجتمع، وداخل المنازل، وفي مقرات العمل .

ولفت الدكتور عسيري إلى أن الغالب الأعم في الكمامة الطبية ألا يزيد استخدامها عن يوم واحد، بينما تصبح في الجو الحار والرطب غير قابلة للاستخدام بعد ساعات قليلة من ارتدائها، وأضاف: "القاعدة العامة إذا ظهر على الكمامة القماشية اتساخ فيجب أن تغسل، أما الكمامة الطبية فلا يمكن غسلها وإنما تستخدم لمرة واحدة فقط".

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