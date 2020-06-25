العنود الخليفي تتوج بلقب بطولة الالتزام لرفع الأثقال

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توجت الرباعة العنود الخليفي ببطولة الالتزام الافتراضية للسيدات لرفع الأثقال، والتي أقامها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عن بعد عبر أحد التطبيقات المرئية، بمشاركة 8 رباعات ولمدة يومين متتاليين وسط مشاهدات كبيرة للبث المرئي لمنافسات البطولة.

وشهدت المنافسات تنافسًا كبيرًا بين الرباعات في الاختبارات التدريبية التي أشرف عليها المدير الفني للمنتخب السعودي لرفع الأثقال الجزائري عبد المجيد بولحية، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي لأحداث البطولة، والتي عبرت عن مدى الالتزام للرباعات في التدريبات المختارة خلال الفترة الماضية نظرًا لظروف جائحة كورونا المستجد covid19، استعدادًا لعودة المنافسات الداخلية والخارجية في الفترة القادمة.

وجاء تتويج العنود الخليفي بالبطولة بعد تحقيقها النقاط الأعلى بمجموع الاختبارات التدريبية في رفع الثقل، فيما حلت العنود الشهري ثانية، ونالت منيرة الرويتع المركز الثالث، وشهدت البطولة مشاركة الرباعة أفنان صباغ المتوجة بـ6 ميداليات برونزية في بطولة الخليج وغرب آسيا على الرغم من فارق التوقيت؛ لتواجدها في اليابان وابتعاثها لدراسة الطب وانشغالها بأمور الدراسة الجامعية وسط تقدير جميع المتابعين، والذي عكس الالتزام والرغبة في مواصلة تمثيل الأخضر في المشاركات الخارجية.