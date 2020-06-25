الدول الغربية تتبرع بنحو 900 مليون دولار للسودان

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منها 356.2 مليون دولار قدمتها أمريكا

أفاد مسؤولون، اليوم (الخميس)، بأن الدول الغربية تبرعت بنحو 900 مليون دولار في مؤتمر تستضيفه ألمانيا لدعم عملية الانتقال المتعثرة في السودان، ولمساعدته في التغلب على الأزمة الاقتصادية عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي.

وأضافوا أن الدول الأوروبية أسهمت بمبلغ 312 مليون يورو (349.94 مليون دولار)، بينما قدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان؛ وفقاً لـ"رويترز".

وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أمسّ الحاجة للدعم الأجنبي. وهو يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.

ومن المنتظر تقديم تبرعات أخرى في المؤتمر الذي يستمر يومًا واحدًا.