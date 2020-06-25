لبنان: 18 إصابة جديدة بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

عدد الوفيات مستقرّ عند 33 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ 15 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ3 الباقون من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1662 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان؛ بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2036 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1144، إثر تأكيد مخبري لشفاء 38 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 33.فيروس كورونا الجديد