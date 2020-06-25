مكتب شؤون حجاج موزمبيق: قرار المملكة حول الحج هذا العام "حكيم ويراعي سلامة الحجيج"

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يحقّق مقاصد الشريعة الإسلامية بالحفاظ على النفس البشرية

عبّر مكتب شؤون حجاج جمهورية موزمبيق عن تأييده لقرار المملكة القاضي بإقامة شعيرة الحج هذا العام، 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.



وأكّد المكتب في بيان له اليوم، أن هذا القرار الحكيم يراعي سلامة الحجاج من فيروس كورونا ويحاكي جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية منذ أول ظهور لهذا الوباء على أراضيها.



وشدّد مكتب شؤون الحجيج على أن هذا القرار يحقّق مقاصد الشريعة الإسلامية بالحفاظ على النفس البشرية، ويأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن وصحي، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة.



وأشاد المكتب بالجهود الوفية التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وكذلك تأمين عودتهم سالمين إلى بلدانهم.