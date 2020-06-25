أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية" تبدي قلقها من الارتفاع الجديد لإصابات كورونا في أوروبا

Print
"الصحة العالمية" تبدي قلقها من الارتفاع الجديد لإصابات كورونا في أوروبا "الصحة العالمية" تبدي قلقها من الارتفاع الجديد لإصابات كورونا في أوروبا
ألمانيا أعلنت مؤخرًا إعادة فرض إجراءات عزل على مستوى محلي

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن قلقها من احتمالية عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وإزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.

وقال مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاغن: أوروبا شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى منذ أشهر وسجل 30 بلداً ارتفاعاً في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف: في 11 من هذه الدول أدى تسارع العدوى إلى انتشار كبير مجددًا يمكن في حال عدم السيطرة عليه أن يدفع الأنظمة الصحية إلى استنفاد طاقاتها مرة أخرى في أوروبا.

من جهة أخرى، رحب كلوغ بالاستجابة "السريعة" في بعض الدول مثل بولندا وألمانيا وإسبانيا بمواجهة الارتفاع الجديد لعدد الإصابات الذي ظهر في "المدارس، ومناجم الفحم ومواقع إنتاج الغذاء" في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت ألمانيا مؤخرً ا للمرة الأولى إعادة فرض إجراءات عزل على مستوى محلي تطال 600 ألف شخص بعد ظهور بؤرة إصابات في أحد أكبر المسالخ في أوروبا في شمال الراين وستفاليا غرب البلاد.

ويعدّ فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية التي تشمل مناطق من الأطلسي حتى المحيط الهادئ وتضم 53 بلداً، بينها وأندورا، 2,5 مليون إصابة بالفيروس، وفق المنظمة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية