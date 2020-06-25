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الدوري المصري.. 5 حالات إصابة بكورونا في صفوف هذا الفريق

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الدوري المصري.. 5 حالات إصابة بكورونا في صفوف هذا الفريق الدوري المصري.. 5 حالات إصابة بكورونا في صفوف هذا الفريق
خلال اليوم الثالث من المسح الطبي الذي تجريه أندية الدرجة الأولى

الدوري المصري.. 5 حالات إصابة بكورونا في صفوف هذا الفريق

أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن اكتشاف خمس حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف نادي طنطا، وذلك خلال اليوم الثالث من المسح الطبي الذي تجريه أندية الدرجة الأولى بهدف استئناف المسابقات المحلية الشهر المقبل.

وجاء في بيان الاتحاد: "أعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وتبيّن أن الحالات الخمس بين صفوف نادي طنطا الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث شمل المسح: اللاعبين، والمدربين، والإداريين والعاملين مع الفرق".

وكان الاتحاد المصري أعلن أمس عن تسجيل أول ست حالات بفيروس "كوفيد-19"، في صفوف أندية الدرجة الأولى.

وتستأنف منافسات الدوري المحلي من 25 يوليو، بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"؛ وفقًا لما أعلنه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الأسبوع الماضي؛ إذ يتصدّر الأهلي حامل اللقب الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة، فيما يحتلّ طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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