"الصحة العالمية" تبدي قلقها من الارتفاع الجديد لإصابات كورونا في أوروبا

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ألمانيا أعلنت مؤخرًا إعادة فرض إجراءات عزل على مستوى محلي

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن قلقها من احتمالية عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وإزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.

وقال مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاغن: أوروبا شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى منذ أشهر وسجل 30 بلداً ارتفاعاً في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف: في 11 من هذه الدول أدى تسارع العدوى إلى انتشار كبير مجددًا يمكن في حال عدم السيطرة عليه أن يدفع الأنظمة الصحية إلى استنفاد طاقاتها مرة أخرى في أوروبا.

من جهة أخرى، رحب كلوغ بالاستجابة "السريعة" في بعض الدول مثل بولندا وألمانيا وإسبانيا بمواجهة الارتفاع الجديد لعدد الإصابات الذي ظهر في "المدارس، ومناجم الفحم ومواقع إنتاج الغذاء" في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت ألمانيا مؤخرً ا للمرة الأولى إعادة فرض إجراءات عزل على مستوى محلي تطال 600 ألف شخص بعد ظهور بؤرة إصابات في أحد أكبر المسالخ في أوروبا في شمال الراين وستفاليا غرب البلاد.

ويعدّ فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية التي تشمل مناطق من الأطلسي حتى المحيط الهادئ وتضم 53 بلداً، بينها روسيا وأندورا، 2,5 مليون إصابة بالفيروس، وفق المنظمة.

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