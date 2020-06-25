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بأشد العبارات.. ماليزيا تدين الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية تجاه المملكة

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بأشد العبارات.. ماليزيا تدين الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية تجاه المملكة بأشد العبارات.. ماليزيا تدين الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية تجاه المملكة
قالت: تلك الاستهدافات غير مقبولة على الإطلاق

بأشد العبارات.. ماليزيا تدين الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية تجاه المملكة

أدانت ماليزيا بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
ودعت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، الحوثيين إلى وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية.
وأكدت أن تلك الاستهدافات غير مقبولة على الإطلاق، خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد -19)، والحد من تأثيره على حياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم وعلى الاقتصاد العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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