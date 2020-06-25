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بـ1597 مصاباً .. مدن الشرقية تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات "كورونا"

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بـ1597 مصاباً .. مدن الشرقية تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات "كورونا" بـ1597 مصاباً .. مدن الشرقية تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات "كورونا"
الدمام جاءت في المقدمة بـ333 حالة تليها الهفوف والقطيف بـ"304 حالات"

بـ1597 مصاباً .. مدن الشرقية تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية اليوم ، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا بـ1597 إصابة جديدة.

وتصدرت مدينة الدمام عدد الإصابات الجديدة بـ333 مصاباً ، فيما سجلت الهفوف 304 ، القطيف 304 ، الخبر 139 ، المبرز 130 ، الظهران 100 ، صفوى 81 ، حفر الباطن 59 ، الجبيل 58 ، راس تنورة 45 ، بقيق 16، النعيرية 5 ، مليجة 8 ، الخفجي 7 ، سلوى 5 ، البطحاء 2 ، سيهات1.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170639 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 5085 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 117882، وذكرت أنها سجلت 41 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 1428.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشددًا على قدرتها على منع انتقال العدوى.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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