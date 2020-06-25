قصة_حالة.. أهمل تعقيم اليدين عند التسوق ونقل كورونا لـ6 من عائلته

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أحدهم يعاني من الضغط والسكري والذي لا يزال يتلقى العناية المركزة

قال وزارة الصحة، اليوم: إن أحد المصابين بكورونا وبسبب إهمال تعقيم اليدين باستمرار عند الخروج للتسوق، فقد نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته.

وكشفت الوزارة ضمن زاوية #قصة_حالة في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا أن أحدهم يعاني من الضغط والسكري، والذي لا يزال يتلقى العناية المركزة في أحد المستشفيات شفاهم الله.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 170639 حالة، كما تم تسجيل 5085 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 117882 حالة ولله الحمد، وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1428 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة 51325، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2206 حالات.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد