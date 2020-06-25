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ينبع تسجل أصغر حالة تعافٍ من فيروس "كورونا المستجد"

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ينبع تسجل أصغر حالة تعافٍ من فيروس "كورونا المستجد" ينبع تسجل أصغر حالة تعافٍ من فيروس "كورونا المستجد"
طفلة حديثة الولادة ظهرت نتيجة العينات الخاصة بها سلبية

ينبع تسجل أصغر حالة تعافٍ من فيروس

غادرت طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر عدة أيام بعد تعافيها من المستجد مستشفى ينبع العام بعد الشفاء، حيث أصبحت بصحة جيدة بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية وتعافيها تمامًا من أعراض المرض عقب تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها إلى المستشفى.

وتعتبر هذه الطفلة أصغر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة ينبع وعمرها لا يتجاوز 15 يومًا، وكانت قد خضعت لعدد من الإجراءات الطبية في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامتها وسلامة الأطفال الآخرين بالقسم وقدمت لها العناية الطبية اللازمة من قبل الفريق الطبي في غرفة العزل بقسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى ينبع العام.

وخرجت الطفلة من مستشفى ينبع العام بعد تعافيها من الفيروس وظهور نتيجة العينات الخاصة بها سلبية حيث غادرت مستشفى ينبع العام وهي بصحة جيدة.

وتم تقديم الشكر والعرفان لجميع أفراد الكادر الطبي والتمريضي في قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى ينبع العام على الرعاية الفائقة لجميع المرضى والمنومين وبجهودهم الاستثنائية خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وما يبذل من جهد وتضحيات في سبيل الوطن.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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