عرضهما للبيع ورصدته "الحياة الفطرية".. مواطن يعيد سلحفاتين مهددتين بالانقراض

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بادر بإطلاقهما في بيئتهما الطبيعية في البحر الأحمر

تجاوب مواطن اصطاد سلحفاتين بحريتين؛ مع طلب الهيئة السعودية للحياة الفطرية وأعادهما لبيئتهما الطبيعية في البحر الأحمر حفاظاً على إنمائهما.

وأوضحت "الهيئة" أنها تابعت في أحد مواقع التسوق الإلكتروني عرض سلحفتين بحريتين من نوع (صقرية المنقار) المهددتين بالانقراض والممنوع صيدها أو الإتجار بها، وتم التواصل مع البائع وإخطاره بالمخالفة، حيث بادر بإعادة إطلاقهما في بيئتها الطبيعية في البحر الأحمر.

بدوره قال "المواطن" إنه قرر إطلاق السلحفاتين اللتين بحوزته حماية للحياة الفطرية والبيئة البحرية، ودعا كل من يملك أو يعثر على حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض أن يعيدها لبيئتها الطبيعية ليساهم في تكاثرها وحمايتها.