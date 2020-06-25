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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 7232.34 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7232.34 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 7232.34 نقطة
بتداولات تجاوزت 4.3 مليارات ريال لأكثر من 223 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 18.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7232.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 218 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم, صناعة الورق, مدينة المعرفة, سامبا, وتعليم ريت؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة صافولا, نادك, بحر العرب, الأبحاث والتسويق, والوطنية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.12%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، إسمنت الجوف, الراجحي, وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, سابك, الإنماء، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 112.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7923.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 ألف سهم تقاسمتها 686 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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