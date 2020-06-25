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إيران تتجاوز حاجز العشرة آلاف وفاة جراء كورونا

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إيران تتجاوز حاجز العشرة آلاف وفاة جراء كورونا إيران تتجاوز حاجز العشرة آلاف وفاة جراء كورونا
الإصابات تقفز إلى 215.96 بعد رصد 2.595 حالة

إيران تتجاوز حاجز العشرة آلاف وفاة جراء كورونا

أعلنت إيران، الخميس، ارتفاع وفيّات إلى 10.130 شخصاً، بعد تسجيل 134 وفاةً خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري: الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تسجيل 2.595 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 215.96.

وأضافت أن 2.899 من المصابين حالتهم حرجة، فيما ارتفع أعداد المتعافين من الفيروس حتى الآن، إلى 175.103.

وأجرت إيران حتى الآن مليون و530 ألف و437 اختبارا للكشف عن كورونا.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و552 ألفًا، توفي منهم ما يزيد على 485 ألفًا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و192 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد إحصاءات الفيروس.إيران فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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