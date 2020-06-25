أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فهد بن سلطان" رئيسًا فخريًا لمشروع أوقاف جامعة تبوك

Print
"فهد بن سلطان" رئيسًا فخريًا لمشروع أوقاف جامعة تبوك "فهد بن سلطان" رئيسًا فخريًا لمشروع أوقاف جامعة تبوك
"الذيابي": الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل

وافق أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرئاسة الفخرية لمشروع أوقاف جامعة تبوك، وذلك خلال رعايته لحفل خريجي جامعة تبوك لعام 1441هـ.

وثمن رئيس جامعة تبوك أ.د. عبدالله بن مفرح الذيابي، وقوف أمير المنطقة، وحرصه على كل ما ينمي جامعة تبوك ويطورها ويساهم في تحقيق طموحاتها وازدهارها، والمشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.

وأضاف "الذيابي" أن الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل من خلال العوائد الاستثمارية للأوقاف، مشيراً إلى أن أوقاف الجامعة تنطلق من رؤيتها كأوقاف جامعية متميزة في الابتكار والاستثمار، ورسالتها كمنظومة متكاملة للأوقاف المستدامة والاستثمارات المتنامية بمعايير نوعية وشراكات فاعلة للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة تبوك.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

شبكة عيون الإخبارية