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أقمار صناعية تكشف إنشاءات صينية قرب موقع الاشتباك الحدودي مع الهند

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أقمار صناعية تكشف إنشاءات صينية قرب موقع الاشتباك الحدودي مع الهند أقمار صناعية تكشف إنشاءات صينية قرب موقع الاشتباك الحدودي مع الهند
تضم خياماً مموهة أو هياكل مغطاة بجوار قاعدة

أقمار صناعية تكشف إنشاءات صينية قرب موقع الاشتباك الحدودي مع الهند

كشفت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية أن الصين أضافت على ما يبدو منشآت جديدة قرب موقع اشتباك حدودي مع الهند سقط فيه قتلى في غرب جبال الهيمالايا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وتسلط صور الأقمار الصناعية، التي تظهر نشاطًا إنشائيًا جديدًا خلال الأسبوع، الذي أعقب الشجار اليدوي، الضوء على التحدي الذي يواجه فض الاشتباك واحتمال انهيار الاتفاق بسبب تعارض مطالب الطرفين بالسيادة على الأراضي.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء هياكل صينية ممتدة على منحدر يطل على نهر جالوان.

وأعلنت الهند أن المنطقة التي بنيت عليها المنشآت تقع على جانبها من حدود خط السيطرة الفعلية غير المرسمة بدقة بين البلدين، فيما تؤكد الصين أن وادي جالوان بأكمله أرض تابعة لها، وتلقي باللوم على القوات الهندية في بدء الاشتباكات.

ويشمل النشاط الجديد خيامًا مموهة أو هياكل مغطاة بجوار قاعدة المنحدر وعلى مسافة قريبة منها، وهو ما قد يكون معسكرًا جديدًا تحت الإنشاء بجدران أو حواجز، ولم يظهر المعسكر في صور اطلعت عليها "رويترز" في الأسبوع السابق.

وعلى الجانب الهندي، تظهر حواجز دفاعية في أحدث الصور لم تكن ظاهرة في صور التقطت في مايو (أيار) الماضي، وجرى تقليص موقع أمامي هندي على ما يبدو مقارنة مع صور التقطت قبل نحو شهر.الصين الأقمار الصناعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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