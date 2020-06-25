مفتي ميانمار: قرار المملكة الخاص بالحج يتوافق مع مقتضيات الشريعة

★ ★ ★ ★ ★

أكد أنه يحقق أمن وسلامة الحجاج ويسهم في حفظ الدين والنفس

أكد المفتي العام بدولة ميانمار الشيخ سعيد الله أحمد المظاهري، أن قرار المملكة بمحدودية الحج لعدد معين من داخل المملكة من مختلف الجنسيات يأتي أخذاً بالأسباب المشروعة في مثل هذه الظروف لا يتناقض مع تعاليم الدين الحنيف بل هو حفظ للدين والأنفس، مشيراً إلى أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في التفاني بخدمة الحجاج وتوفير كل أسباب الأمن لهم.

ونوّه، في بيان، بحرص واهتمام حكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وما تقوم به من إجراءات وقائية واحترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر أن قصر الحج على عدد محدود يتوافق مع مقتضيات ومقاصد الشريعة الإسلامية التي أكدت عدم جواز إقامة الحج مع وجود خطر الجائحة؛ لكون الحج أكبر تجمعاً للمسلمين في العالم، فيكون أكثر تعرضاً لانتشار هذا الوباء في بلاد الحرمين الشريفين والوافدين إليها في العالم كله، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.المفتي العام بدولة ميانمار الشيخ سعيد الله أحمد المظاهري