إطلاق تطبيق "تباعد" لمستخدمي أجهزة أندرويد

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أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق "تباعد" لمستخدمي أجهزة أندرويد OS6 فأعلى، وذلك بعد أيام من إطلاق التطبيق لمستخدمي أجهزة أبل.

ويأتي إطلاق التطبيق لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا؛ وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.تطبيق تباعد