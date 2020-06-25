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"المركزي الأوروبي" يقرض بنوكًا من خارج التكتل لدعمها في مواجهة "كورونا"

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"المركزي الأوروبي" يقرض بنوكًا من خارج التكتل لدعمها في مواجهة "كورونا" "المركزي الأوروبي" يقرض بنوكًا من خارج التكتل لدعمها في مواجهة "كورونا"
سيظل متاحاً حتى نهاية يونيو 2021

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم (الخميس)، أنه سيقدم قروضًا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة .

وأوضح البنك في بيان أوردته "رويترز"، أنه في إطار تسهيل يوروسيستم لإعادة الشراء "ريبو" للبنوك المركزية، فإن المركزي الأوروبي سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق.

وأضاف أن التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء "ريبو"، سيكون متاحاً حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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