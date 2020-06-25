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التجارة: 776 جولة للرقابة على محال مستلزمات صوالين الحلاقة والتجميل

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التجارة: 776 جولة للرقابة على أسعار محال مستلزمات صوالين الحلاقة والتجميل التجارة: 776 جولة للرقابة على محال مستلزمات صوالين الحلاقة والتجميل
في جميع مناطق المملكة وللتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الضوابط الوقائية المعتمدة

التجارة: 776 جولة للرقابة على أسعار محال مستلزمات صوالين الحلاقة والتجميل

نفذت وزارة التجارة 776 جولة تفتيشية للرقابة على محال بيع مستلزمات صوالين الحلاقة ومراكز التجميل في جميع مناطق المملكة، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الضوابط الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار المستجدد.

واستهدفت جولات الوزارة أسواق الجملة والتجزئة لمحال بيع مستلزمات صوالين الحلاقة ومراكز التجميل.

وقامت الفرق الرقابية خلال الجولات بالتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم بها تلك المنشآت بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين على رفع البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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