الآثار الرقمية: كيف تتصرف في سن 13، حتى لا تخجل في سن 23

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الآثار الرقمية: كيف تتصرف في سن 13، حتى لا تخجل في سن 23.

هذه هي الرسالة التي يستقبلها فريق الإشراف ASKfm حوالي 100 مرة في اليوم.

في سن الثالثة عشر يكون المراهقون أقل اكتراثًا بالمحتوى الذي ينشرونه عبر الإنترنت. لجأنا إلى أخصائية ومعالجة نفسية ممارسة هي إيرينا بافلوفسكايا لفهم طبيعة هذه الظاهرة بشكل أفضل:

"13 سنة هو سن تكوين مفهوم الذات". يبدو للمراهق أن الآخرين يراقبونه ويقيمونه باستمرار، وبالتالي فهو يريد جذب المزيد من الاهتمام بعد اثبات نفسه حتى ولو من خلال الصدمة والشغب والاحتجاج والديكتاتورية. ردود الفعل هذه المعبرة عن التحرر والمعارضة والتعويض – التي هي من خصائص مرحلة المراهقة - تعطي الشجاعة ليكونوا أقل اكتراثًا بالمحتوى الذي يتركونه دون تردد على الشبكات الاجتماعية ".

على مدار السنوات العشر الماضية، قامت الشبكات الاجتماعية بمسح هذا الشيء المسمى المعلومات السرية. إنها تسمح بسهولة للمعارف والغرباء بالوصول السريع لدراسة شخصيتك أو الطريقة التي تحب أن تظهر بها، ولكنك في الوقت نفسه قد تتأثر بالمحتوى السلبي.

كيف تحمي الشبكات الاجتماعية مستخدميها من المحتوى غير المرغوب فيه:

أنشأ Tik-Tok خصيصًا نظامًا منفصلًا يدعى "الرفاهية الرقمية" من أجل استخدام الأطفال للتطبيق على نحو آمن. يحمي النظام المستخدمين من اللغة الفاحشة أو المواد ذات تصنيف +18. يستجيب فريق الإشراف هنا لجميع الشكاوى. إذا تلقى أي فيديو أكثر من 2 شكوى، فسيتم تقديمه للإشراف. عندها يتلقى صاحب المقطع إشعارًا، ويتم إرسال مقطعه للمراجعة.

كيف تحميك الشبكات الاجتماعية من عواقب منشوراتك:

الآن يمكن تسمية قسم الإشراف في كل شبكة اجتماعية باسم فرقة الإنقاذ التي ستزيل معظم آثار الإنترنت غير المرغوب فيها.

"يخضع كل المحتوى تقريبًا في ASKfm للإشراف. تكون الموضوعات التي تحتوي على ألفاظ نابية عرضة للإزالة. إذا تلقى الملف الشخصي الكثير من الشكاوى فسيتم حذفه. لا يقتصر الإشراف فقط على النصوص بل على الصور أيضًا. نحن نتعامل بحسم مع الصورة التي تحتوي على أجزاء مكشوفة من الجسم: على سبيل المثال الصورة بملء الشاشة التي يوجد بها مساحة كبيرة مكشوفة تحت منطقة الرقبة وشخص يرتدي ملابس داخلية سيتم حذفها.

يتم حذف صور الأشخاص الذين يتخذون أوضاعًا مثيرة - حتى إذا كانوا يرتدون الملابس. نحن على يقين تام من أنه بعد بضع سنوات لن يكون هؤلاء المستخدمون سعداء إذا وجد أصدقاؤهم أو أقاربهم أو أحباؤهم صورة مثل هذه على الإنترنت. نحن نساعد في حماية المستخدمين من مشاكل أكثر خطورة في المستقبل! " - فيكتوريا موروز: رئيسة قسم الإشراف في ASKfm.

ASKfm هي شبكة اجتماعية للأسئلة والأجوبة مجهولة المصدر تم إنشاؤها في عام 2010 وأصبحت ذات شعبية كبيرة بسرعة بين أطفال المدارس. من الصعب تصديق ذلك، ولكن الجيل الأول من المستخدمين وصل بالفعل إلى سن 23 عامًا! بالمناسبة قرر العديد منهم أثناء الحجر الصحي العودة إلى الشبكة الاجتماعية وقراءة إجابات أطفالهم باهتمام.

إذا كنت قد أنشأت حسابك في ASKfm منذ عدة سنوات ولم يعد بمقدورك الدخول عليه - فلا تقلق! في هذه الحالة سيساعدك الإشراف في استعادة الدخول وإزالة المحتوى غير المناسب بعد تأكيد هويتك. يمكنك تقديم طلب عن طريق ملء نموذج بسيط في الموقع الإلكتروني في قسم المساعدة.

من المهم أن تتذكر في أي سن أنه بمجرد نشرك لصورة على الإنترنت، فمن المرجح بنسبة 90٪ أنها ستظل منشورة إلى الأبد نظرًا لعدم وجود ضمان بأنه بعد حذف المصدر، لن تظهر الصورة على المواقع الأخرى التي شاركت في نسخ المحتوى.

كيف تتحقق من آثارك الرقمية:

1. اكتب في Google اسمك / اسم عائلتك + اسم المدينة التي تعيش فيها. ستجد صورك في الصور التي ستظهر في نتيجة البحث على الأرجح، وستجد في نتائج البحث روابط لصفحات وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الأخرى التي ربما تكون قد نسيتها بالفعل.

2. نحن لا نوصي بإزالة المعلومات الخاصة بك تمامًا من جميع الشبكات الاجتماعية لأنها أداة رائعة للتواصل ولتقديم شخصيتك، ولكننا ننصحك بمراجعة منشوراتك وإزالة تلك التي يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعتك.

3. يرجى ملاحظة أن الصور أو المشاركات المحذوفة من الشبكات الاجتماعية ستظل متاحة في البحث لبعض الوقت.

لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google بسرعة، اتبع التعليمات التالية:

1. انتقل إلى بحث الصور في Google واكتب استعلامًا تظهر فيه الصور في نتائج البحث (إذا ظهرت صورتك في نتائج البحث لعدة طلبات مختلفة، فستحتاج إلى تنفيذ هذه الخوارزمية لكل منها).

2. انقر بزر الفأرة الأيمن على الصورة وانسخ رابط الصورة.

3. انقر على رابط "إزالة المحتوى القديم".

4. أضف رابطً الصورة في الحقل وانقر على زر "طلب إزالة".

5. اذكر أنه تم تحديث المحتوى في المصدر وانقر فوق "التالي".