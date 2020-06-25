تعرّف على جدول أعمال "الشورى" في جلساته الثلاث الأسبوع القادم

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المجلس يصوّت على العديد من التوصيات بشأن تقارير أداء سنوية

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم "عن بعد" جلساته العادية الثلاث، وذلك ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جداول أعمال جلساته، ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت خلالها على العديد من التوصيات بشأن تقارير أداء سنوية لعدد من الأجهزة بعد استماعه لوجهات نظر لجانه المتخصصة بشأنها.

ومن المقرر أن يستمع المجلس في جلسته العادية "47" التي يعقدها الاثنين القادم إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس حيال التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ، ويصوت بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير .

ويناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته وما قُدم عليه من توصيات، كما يناقش التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/ 1441هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وخلال الجلسة يصوت المجلس على مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية المقدم من المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه، وذلك بعد أن تمت مناقشته في جلسة سابقة بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنه.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/ 1441هـ وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/ 1441هـ .

ويصوت المجلس في جلسته العادية "48" التي يعقدها الثلاثاء القادم على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس خلال مناقشته في جلسة سابقة.

ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 1439/ 1440هـ، خلال مناقشته وذلك قبل أن يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

ويطرح المجلس ضمن جلسته عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/ 1440هـ للتصويت، بعد أن يستمع لتقرير اللجنة حيال ما أبداه الاعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي الذي تمت مناقشته في جلسته سابقة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1440/ 1441هـ، وما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات على تقرير الهيئة.

ويناقش في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/ 1441هـ ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/ 1441هـ.

ويستمع المجلس خلال الجلسة العادية "49" التي يعقدها الأربعاء القادم إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/ 1440هـ، الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، قبل أن يصوت على توصيات اللجنة بشأنه، كما يصوت المجلس في موضوع آخر ضمن جدول الأعمال على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/ 1440هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما آبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد الاستماع إلى تقريري اللجنتين وما قدمتاه من توصيات للعرض والمداولة تحت قبة المجلس.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدد من التوصيات.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم المقدم للمجلس استناداً للمادة (23) من نظامه.

وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعماله خلال جلساته الثلاث مداولة مذكرات تفاهم واتفاقات مع عدد من الدول الصديقة.مجلس الشورى