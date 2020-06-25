"تعليم الرياض" يعلن أسماء الطالبات الفائزات بـ"تحدي القراءة العربي"

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"الوهيبي": المشروع ينسجم مع تطلعاتنا نحو مستقبل واعد وطموح صادق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء الطالبات اللاتي حققن المراكز العشرة في مشروع تحدي القراءة العربي بدورته الخامسة على مستوى المنطقة .

وتأهلت من "تعليم الرياض" ثلاث طالبات للمرحلة الثالثة في المشروع على مستوى المملكة، وهن الطالبة عاليا إبراهيم الباتلي الصف الأول بثانوية نجد الأهلية التابعة لمكتب تعليم الشمال والطالبة نوف منصور القاسم الصف الثالث بالثانوية "٥٢" التابعة لمكتب تعليم البديعة والطالبة راما عمر العدوان الصف السادس بابتدائية مدارس التربية الأهلية التابعة لمكتب تعليم الشمال .

وبارك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي للطالبات المتأهلات في مشروع تحدي القراءة العربي بدورته الخامسة مشيدا بمشروع "تحدي القراءة العربي" الذي ينسجم مع تطلعاتنا نحو مستقبل واعد وطموح صادق في إعداد جيل قادر على صناعة التغيير الإيجابيّ في مجتمعه بما يمتلكه من مهارات تقوده نحو التفكير الإبداعيّ الهادف .

من جانبها، باركت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج للطالبات المتأهلات والفائزات وأوضحت أن تعليم الرياض قام وبمتابعة من مدير عام التعليم بتفعيل مشاركة الطالبات من خلال تشكيل لجنة لمتابعة المشروع مهمتها نشر ثقافة المشروع ومتابعة تنفيذه في الميدان.

وذكرت أن مشروع تحدي القراءة العربي يسعى لترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم لتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد لديهم فيحدث تغييرًا إيجابيًا في ثقافتهم لتكون نمط حياة.

وقدمت "العرفج" جزيل الشكر لإدارة الإشراف التربوي ولجميع الإدارات المساندة ولمكاتب التعليم التي بذلت جهودًا حثيثةً في الدورة الخامسة .

كما باركت أسماء الكثيري للطالبات المتأهلات وأثنت على الجهود الحثيثة التي بذلتها منسقات المشروع بمكاتب التعليم .

وفيما يلي أسماء الطالبات اللاتي حققن المراكز العشرة في الدورة الخامسة للمشروع على مستوى المنطقة:

المركز الأول عليا إبراهيم الباتلي،المركز الثاني نوف منصور القاسم، المركز الثالث راما عمر العدوان، المركز الرابع ديما الشثري، المركز الخامس رغد الزهراني، المركز السادس الجوهرة الدهمش،المركز السابع علياء الدلبحي، المركز الثامن حور الجريّد، المركز التاسع سارة الخليفة، والمركز العاشر هالة الجديعي.

تعليم الرياض الإدارة العامة للتعليم