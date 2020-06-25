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الجوف.. أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال

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الجوف.. أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال الجوف.. أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال
منهم ١٣٨٠٠ مراجعة بقسم طوارئ النساء و٦٨٤٣ مراجعًا بالطوارئ

الجوف.. أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال

أظهرت إحصاءات مستشفى الولادة والأطفال بمدينة سكاكا منذ بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، أن قسم الطوارئ استقبل ٢٠٦٤٣ مراجعين، منهم ١٣٨٠٠ مراجعة بقسم طوارئ النساء، و٦٨٤٣ مراجعًا بقسم طوارئ الأطفال.

وأوضحت "صحة الجوف" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات الطب التواصلي بالمستشفى بلغ ٤٠٤ مراجعين؛ حيث راجعت عيادات الطب التواصلي للنساء ٢٧٩ مراجعة، في حين بلغ عدد المستفيدين من عيادات الطب التواصلي للأطفال ١٢٥ مراجعًا.

وأشارت إلى أن المستشفى أجرى خلال الفترة نفسها ٦٣٨ عملية جراحية، تضمنت عمليات جراحية روتينية، وعمليات طارئة، وعمليات اليوم الواحد، بواقع ٦٣٣ عملية للنساء، و٥ عمليات للأطفال حديثي الولادة، كما بلغ إجمالي عدد الولادات ١٢٩١ ولادة.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمدينة سكاكا، الذي تبلغ سعته ١٥٠ سريرًا، يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال؛ وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة لها مؤهلات رفيعة. كما يستعين المستشفى ببعض الأطباء الزائرين؛ لإجراء عمليات نوعية ودقيقة للأطفال وحديثي الولادة.مستشفى الولادة والأطفال سكاكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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