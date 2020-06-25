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نائب أمير الجوف يستقبل رؤساء المحاكم ومدير الشؤون الإسلامية

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ثمّن الدعم الذي توليه القيادة لوزارة العدل والقضاء والقضاة

نائب أمير الجوف يستقبل رؤساء المحاكم ومدير الشؤون الإسلامية

استقبل نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية الشيخ متعب العنزي، والقاضي بمحكمة الاستئناف الشيخ بدر بن محمد السلطان، ورئيس المحكمة الإدارية الشيخ عبدالله بن صالح اليحيى، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ بسام بن عقلاء الضويحي.

وفي بداية الاستقبال، ثمّن رؤساء المحاكم جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في مكافحة جائحة كورونا المستجد لحفظ وصون أرواح المواطنين والمقيمين منه، ثم استمع من رؤساء المحاكم عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والمحاكم الإدارية خلال فترة تعليق حضور الموظفين في مقرات العمل ومرحلة التقاضي عن بُعد والاستفادة من التقنية، وإتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة وزارة العدل الإلكتروني والمحاكم الإدارية الأخرى.

وثمّن نائب أمير منطقة الجوف الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لوزارة العدل واهتمامهم بالقضاء والقضاة والعمل على تطوير هذا القطاع لخدمة أبناء المجتمع على الشكل المطلوب في أقصر وقت، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وقد استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي المعيّن حديثًا، وهنأه بتعيينه مديرًا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، متمنيًا له التوفيق، مستمعًا لشرح عن جهود الفرع في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مساجد وجوامع المنطقة، حفاظًا على سلامة وصحة المصلين.

وأعرب "العنزي" عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على توجيهاته ومتابعته أعمال الوزارة بالمنطقة.

نائب أمير الجوف يستقبل رؤساء المحاكم ومدير الشؤون الإسلامية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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