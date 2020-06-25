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بمليون زهرة.. أمانة عسير تزين مدينة أبها لاستقبال زوارها

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في إطار زيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لـ"التحول الوطني"

بمليون زهرة.. أمانة عسير تزين مدينة أبها لاستقبال زوارها

زينت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من مليون شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعة على كل الشوارع والطرق والميادين والحدائق.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الأمانة قامت مؤخرًا بزراعة أكثر من مليون وردة وزهرة موسمية موزعة على كل أنحاء مدينة أبها بأشكال ومجسمات جمالية استعداداً لاستقبال صيف موسم عسير للعام الحالي.

وأضاف: تلك الجهود التي تبذلها الأمانة مستمرة من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية لمعالجة كل الملاحظات؛ بهدف تهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، علاوة على تعزيز تلك الحدائق بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة المستمرة والصيانة والتحسين والتجميل والرقابة على المواقع.

وأردف "الحميدي": الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برامج التحول الوطني ، والتي تهدف إلى تحسين المشهد البصري.

وتابع: جل تلك الأعمال تأتي من خلال مسح المواقع المستهدفة بشكل دقيق، ومن ثم دراستها، والعمل على توزيع الزهور الجديدة من خلال اختيار خليط نوعي منسق.

بمليون زهرة.. أمانة عسير تزين مدينة أبها لاستقبال زوارها

بمليون زهرة.. أمانة عسير تزين مدينة أبها لاستقبال زوارها

أمانة منطقة عسير أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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