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الرئيس السنغالي يدخل الحجر للاشتباه في إصابته بكورونا

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الرئيس السنغالي يدخل الحجر للاشتباه في إصابته بكورونا الرئيس السنغالي يدخل الحجر للاشتباه في إصابته بكورونا
رغم أن نتيجة التحاليل التي أجريت له جاءت سلبية

الرئيس السنغالي يدخل الحجر للاشتباه في إصابته بكورونا

دخل الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم، الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية السنغالية أن الرئيس عزل نفسه بعد أن علم بمخالطته أشخاصًا مصابين بالفيروس بشكل مؤكد؛ مشيرًا إلى أن نتيجة التحاليل التي أجريت للرئيس للكشف عن إصابته بالفيروس جاءت سلبية؛ لكنه قرر أن يبقى في الحجر احترازيًّا لمدة 15 يومًا.

وكانت وزارة الصحة السنغالية، قد سجلت في وقت سابق إصابة أكثر من 150 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالفيروس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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