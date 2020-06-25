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مراكز إطارات شركة العمودي المحدودة تعلن استئناف نشاطها بحذر

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عمليات التعقيم دورية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لسلامة العملاء

مراكز إطارات شركة العمودي المحدودة تعلن استئناف نشاطها بحذر

زفت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة "وكلاء إطارات تويو وإطارات نيكسن بالمملكة"، البشرى باستئناف أنشطتها واستقبال عُملائها، مؤكدة أن مراكزها يتم تعقيمها بشكل دوري وتُقدم الخدمات باحترافية ووفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة عملائها.

وأوضحت الشركة أن العودة ستكون بحذر مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والالتزام بلبس الكمامات طوال وقت التواجد داخل المعرض، وتجنب المُصافحة والاكتفاء بالتحية شفهياً، والمحافظة على مسافة مترين بين كل شخص والآخر.

جدير بالذكر، أن مراكز شركة العمودي المحدودة توفر تشكيلة واسعة من إطارات تويو ونيكسن للسيارات السيدان والجيوب بنقشات حديثة مع حزمة من الخدمات المجانية مثل التركيب والترصيص، تعبئة غاز النيتروجين و عضوية المساعدة على الطريق لكل 4 إطارات.

شركة العمودي المحدودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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