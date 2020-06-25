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بعد تطويره.. مدير "صحة الطائف" يدشن قسم التأهيل الطبي بالمحافظة

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أشاد بالأعمال التطويرية التي تلبي احتياجات المرضى في جميع الأقسام

بعد تطويره.. مدير

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، بحضور مدير مستشفى الأطفال طارق بن مطلق الروقي وعدد من قيادات ومسؤولي صحة الطائف، قسم التأهيل الطبي، بعد تطوير بيئة العمل، ووقف على التجهيزات والإمكانات الجديدة المتوفرة ضمن الخطة الشاملة لعدة مشاريع تطويرية بكافة أقسام المستشفى، والتي تواكب رؤية وزارة الصحة 2030 لتقديم الخدمة في بيئة العمل بجودة عالية.

هذا ويضم قسم التأهيل الشامل أحدث الأجهزة المتطورة في جميع عيادات القسم؛ ومنها عيادة التأهيل الطبي، وعيادة العلاج الوظيفي، وعيادة التخاطب لتلبية احتياجات المرضى وخلق بيئة جذابة للأطفال وأثناء تلقيهم العلاج الطبيعي، وتطوير أماكن الانتظار التي تتضمن ألعابًا ترفيهية وتوعوية.

كما أشاد مدير "صحة الطائف" بالأعمال التطويرية التي تلبي احتياجات المرضى في جميع الأقسام.

الجدير بالذكر أن قسم التأهيل الطبي يخدم سكان محافظة الطائف والقرى التابعة لها، ويقدّم كل الخدمات العلاجية المناسبة لهم.

بعد تطويره.. مدير

بعد تطويره.. مدير

بعد تطويره.. مدير

بعد تطويره.. مدير

بعد تطويره.. مدير

بعد تطويره.. مدير

بعد تطويره.. مدير

بعد تطويره.. مدير

بعد تطويره.. مدير

الشؤون الصحية بمحافظة الطائف التأهيل الطبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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