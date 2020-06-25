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شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم

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شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم
تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر).

وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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