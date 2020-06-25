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تبوك.. 7 جهات تغلق مستودعًا للمعسلات وتسجل مخالفتين و3 تعهدات

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تبوك.. 7 جهات تغلق مستودعًا للمعسلات وتسجل مخالفتين و3 تعهدات تبوك.. 7 جهات تغلق مستودعًا للمعسلات وتسجل مخالفتين و3 تعهدات
فيما دعا منسق لجنة مكافحة التبغ بالمنطقة للإبلاغ مؤكدًا استمرار الحملات

تبوك.. 7 جهات تغلق مستودعًا للمعسلات وتسجل مخالفتين و3 تعهدات

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بتبوك، مساء أمس، مستودعًا لبيع المعسلات غير مطابق للمواصفات والمقاييس؛ وذلك بعد ورود بلاغ من الهيئة العامة للجمارك.

وعلى الفور، توجهت فرقة من "صحة تبوك" -ممثلة في إدارة مكافحة التدخين- وفرع وزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل وهيئة الغذاء والدواء وقوة المهمات الخاصة والجمارك وأمانة منطقة تبوك؛ حيث قامت اللجنة بإغلاق المستودع وتحرير مخالفة له لبيع معسلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبكمية تقدر بـ400 كيلوجرام.

كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بجولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته، وسجلت جولتهم مخالفتين وثلاث تعهدات لبعض أصحاب المحلات المخالفة.

من جهته، أشار منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة تبوك طلال العطوي، إلى أن مَن لديه أي بلاغ عن أي مواد مخالفة، عليه الإبلاغ عن طريق تطبيق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ مؤكدًا استمرار جولاتهم التفتيشية والرقابية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته؛ للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين بشكل دائم؛ للمساهمة في الحد من انتشاره خاصةً بين الشباب.تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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