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كيف سيحصل فقراء العالم على لقاح كورونا؟ متخصصان يجيبان

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كيف سيحصل فقراء العالم على لقاح كورونا؟ متخصصان يجيبان كيف سيحصل فقراء العالم على لقاح كورونا؟ متخصصان يجيبان
هل هناك نسبة ثابتة لسكان الدول الغنية؟

كيف سيحصل فقراء العالم على لقاح كورونا؟ متخصصان يجيبان

تحت عنوان "كيف يحصل فقراء العالم على لقاح كورونا" نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، مقالاً كتبه أشال برابهالا منسق مشروع Access IBSA، لتسهيل الحصول على الأدوية في الدول الفقيرة، وكيت إلدر وهي كبيرة مستشاري سياسة اللقاحات في منظمة أطباء بلا حدود.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، سأل برابهالا وإلدر في مقالهما عن كيفية حصول فقراء العالم على اللقاح بعد أن يصبح جاهزاً، خصوصاً وأنّ هذه الفئة من الأشخاص تشكل أكثر من نصف عدد سكان العالم.

سكان الدول الغنية أولاً

وأشارا إلى أنّ حكومات الدول الغنية تضع كل ثقتها في تعاونها مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، ويعد هذا التحالف شراكة صحية عالمية بين القطاعين العام والخاص هدفها تأمين اللقاحات للجميع.

ودعا غافي البلدان إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من اللقاحات المحتملة والحصول على أولوية الوصول إلى المنتج النهائي.

وبحسب تقرير أرسله للعاملين في المجال، يبدو أن نسبة ثابتة من اللقاحات ستخصص لسكان البلدان الغنية تحددها حكومات تلك الدول، بينما لن تستخدم تلك اللقاحات في الدول الفقيرة إلا للأشخاص ذوي الأولوية القصوى.

التبرع للدول الفقيرة

ويشجع غافي في تقريره الدول الغنية على التبرع باللقاحات التي لا تحتاجها ولكنه لا يلزمها بذلك. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستحصل البلدان الفقيرة على هذه اللقاحات في الوقت نفسه أم بعد استهلاك الدول الغنية لحاجتها منها.

ويضيف المقال أنّ مليارات الدولارات المتبرع بها من أجل تطوير اللقاحات، تذهب إلى شركات أدوية خاصة من دون وجود أي شروط تمنعها من احتكار اللقاحات، مما يرفع سعرها.


احتكار الشركات

وتقول الصحيفة: "لا يمكن تصنيع ما يكفي من اللقاحات للجميع إلا إذا تمّ تحرير اللقاحات من احتكار الشركات".

ويمكن لغافي تغيير قواعد اللعبة بحسب الغارديان. وبذلك يكون غافي أوفى أخيراً بالوعد الذي قطعه للعالم قبل 20 عاماً. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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