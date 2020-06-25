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صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

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خلال الأيام الأربعة الماضية تم خلالها رصد 62 مخالفة للإجراءات الاحترازية

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

نفّذت بلدية محافظة صامطة 437 جولة تفتيشية ورقابية، على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي بالمحافظة والقرى التابعة لها؛ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من تفشي المستجد كوفيد-19 بعد السماح لها بإعادة نشاطها.
وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي منيف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية.
وبلغ عدد الجولات الرقابية خلال الأيام الأربعة الماضية 437 جولة رقابية تم خلالها رصد 62 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وإغلاق 8 صالونات للحلاقة و 6 مشاغل نسائية لمخالفتها للبروتوكولات الوقائية.
وأضاف: تم إغلاق 4 محلات بأنشطة تجارية متنوعة وضبط ومصادرة 225 كجم مواد غذائية من الخضراوات والفواكه واللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ويظهر عليها علامات التلف، وتطبيق اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية حفاظا على سلامة المواطن والمقيم وحرصاً على ملاءمة وجودة المعروض للاستهلاك.

داعياً الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

صامطة.. 437 جولة رقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية

بلدية محافظة صامطة صالونات الحلاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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