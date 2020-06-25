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عناية سعودية ومقصد شرعي.. وزير أوقاف اليمن يثمن قرار "الحج بعدد محدود"

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عناية سعودية ومقصد شرعي.. وزير أوقاف اليمن يثمن قرار "الحج بعدد محدود" عناية سعودية ومقصد شرعي.. وزير أوقاف اليمن يثمن قرار "الحج بعدد محدود"
قال: المملكة عبر تاريخها وحتى اليوم تقدم خدمات جليلة لضيوف الرحمن يقل نظيرها

عناية سعودية ومقصد شرعي.. وزير أوقاف اليمن يثمن قرار

أشاد وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية، بالقرار الذي اتخذته حكومة المملكة العربية بشأن إقامة فريضة الحج هذا العام لعدد محدود من الراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من المملكة على سلامة حجاج العالم من هذا الفيروس الذي بدأ يحصد ما يقارب من نصف مليون نسمة.

وقال: "وزارة الأوقاف اليمنية تبارك هذه الخطوة التي اتخذتها المملكة، حيث تجسد حرصها على خدمة ضيوف الرحمن، والحرص على سلامتهم".

وأضاف: "المملكة عبر تاريخها منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى هذا اليوم، وهي تقدم خدمات جليلة يقل نظيرها في التاريخ المعاصر لحجاج بيت الله الحرام من كل أصقاع الأرض، ولأن في الحج حشود بشرية كبيرة، سيقام هذا الموسم مختصراً للحجاج من الداخل من المواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية، وهذا دليل واضح على الحرص الكبير للمملكة، وهذه الخطوة تتوافق مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي حثت على الحفاظ على النفس وحمايتها من الأخطار والأمراض".فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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