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الاتحاد الأوروبي يدين استهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية في المملكة

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الاتحاد الأوروبي يدين استهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية في المملكة الاتحاد الأوروبي يدين استهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية في المملكة
قال: الهجوم الأخير يتعارض مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبي يدين استهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية في المملكة

أدان الاتحاد الأوروبي استهداف المليشيا الحوثية للمدنيين في المملكة العربية .


وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم: "استُهدفت السعودية من قبل عدة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في وقت سابق من هذا الأسبوع".


وأكد أن ذلك يأتي بعد تكثيف الأعمال العدائية داخل اليمن حيث يواصل المدنيون تحمل وطأة عنف الصراع، وأن جميع الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة.


وأوضح أن الهجوم الأخير يتعارض مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه؛ للتوسط في وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية.


وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف للدخول في محادثات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، معلنًا أنه سيواصل دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.المملكة العربية السعودية الاتحاد الأوروبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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