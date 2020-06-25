وزير شؤون المسلمين في سنغافورة يشيد بقرار المملكة حول حج هذا العام

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قال: يعكس التعاليم الإسلامية في التأكيد على صحة البشرية وسلامتها

أشاد وزير البيئة والموارد المائية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل، بقرارات المملكة العربية السعودية، في اتخاذ جميع التدابير الحاسمة والضرورية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأكد تأييد سنغافورة القوي لقرار المملكة الحكيم بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة الذي يعكس التعاليم الإسلامية في التأكيد على صحة البشرية وسلامتها، ويثبت أن المملكة قد أولت أقصى درجات الاهتمام للأدلة العلمية والصحة العامة قبل اتخاذ القرار بشأن هذا الركن المهم.فريضة الحج