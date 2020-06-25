شاهد.. إزاحة الحشائش وسحب المياه الراكدة بالأودية شمال تبوك

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متابعة وتوجيه من أمير المنطقة واستجابة من الأمانة لما نشرته "سبق"

شرعت أمانة منطقة تبوك بإزاحة الحشائش والأعشاب المتنامية على طول امتداد وادي "أبو نشيفة" محاذاة لطريق الملك فيصل ومروراً بأحياء المروج والمصيف والريان والرابية.

وتعمل أمانة منطقة تبوك حالياً، على سحب المياه الراكدة وإزاحة الحشائش التي قد تسبب تكاثر البعوض في المناطق السكانية القريبة من هذه الأحياء، كما تقوم برفع المخلفات التي قد تعيق انسيابية جريان الوادي في حالة هطول الأمطار وتحرك السيول.



وقد حظي هذا الأمر باهتمام ومتابعة شخصية من الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك لأعمال الأمانة في الموقع، حيث وجه بسرعة إزالة كل ما من شأنه الضرر بالمواطن والمقيم فضلاً عن تهيئة مجرى الأودية ومسح بطون الأودية ضمن مشروع درء أخطار السيول.

ويأتي ذلك في استجابة سريعة لما نشرته صحيفة "سبق" بعد معاناة أهالي هذه الأحياء من تراكم الحشائش في الوادي المحاذي لهذه الأحياء، وتواجد المياه الراكدة مما تسبب لهم بتكاثر الحشرات والبعوض فضلاً عن الروائح المزعجة نتيجة المياه الآسنة في الوادي.

"سبق" تجولت اليوم الخميس، ميدانياً في الموقع واطلعت على أعمال تنفيذ الإزالة، والتقت في أرض الموقع المهندس رائد العتيبي مدير مشروع صيانة شبكة التصريف السطحي ومياه الأمطار، والذي أوضح أن هذا الموقع يحظى بتوجهيات مستمرة ومتابعة دقيقة من قبل أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق ووكيل الأمين للخدمات المهندس فيصل الحويطي؛ حيث تم إنزال أسطول متنوع من المعدات والآليات والأيدي العاملة لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن العمل متواصل طوال أيام الأسبوع، وذلك في سبيل الاهتمام في الصحة البيئية والتعامل مع جائحة كورونا بكل جدية وصرامة.

وفي ختام حديثه، رفع "العتيبي" الشكر باسمه ونيابة عن أمانة منطقة تبوك لصاحب للأمير فهد بن سلطان لمتابعته ودعمه الدائمين، مثمناً تعاون المواطنين والمقيمين في الأحياء المحاذية للوادي مع الأمانة، كما قدم الشكر لأمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق ووكيل الأمين للخدمات المهندس فيصل الحويطي على تشجعيهم المستمر وتذليل الصعوبات وإزاحة كل ما هو عائق للعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن.

أمانة منطقة تبوك