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الأرصاد تنبه من سحب ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساء

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الأرصاد تنبه من سحب ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساء الأرصاد تنبه من سحب ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساء
الدفاع المدني دعا إلى اتباع الإرشادات والابتعاد عن مجاري السيول

الأرصاد تنبه من سحب ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمخواة، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الباحة أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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