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تحديث يحول "إنستجرام" إلى نسخة مقلدة من "تيك توك"

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تحديث يحول "إنستجرام" إلى نسخة مقلدة من "تيك توك" تحديث يحول "إنستجرام" إلى نسخة مقلدة من "تيك توك"
أطلقت عليها "Reels".. في بعض البلدان لاختبار فعالياتها

تحديث يحول

طرحت منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام" تحديثاً لخاصية جديدة توصف بأنها نسخة مقلدة من "تيك توك".

وطرحت بالفعل "إنستجرام" التقنية الجديدة التي أطلقت عليها "Reels" في بعض البلدان لاختبار فعالياتها ونجاحها.

وتعمل تلك التقنية على عرض مقاطع قصيرة لا تتعدى مدتها 15 ثانية بصورة متتالية وعشوائية للمستخدمين ومن يرغب في وضع مقاطعه للجمهور العام، مثل تطبيق" تيك توك الشهير".

وتم طرح الخدمة في البرازيل، حيث نشأت الفكرة داخل إنستجرام، وفي فرنسا وألمانيا، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها إلى دول أخرى حول العالم.

ويحاول "إنستجرام" أن يسحب البساط من تيك توك، مثلما تحاول "سناب شات" كذلك عن طريق طرح تقنيات تسمح للمستخدم، وبالأخص المراهقين منهم، بالبقاء على التطبيق من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تيك توك من أجل تسجيل مقاطع الفيديو اللطيفة.

ويعتبر تطبيق "تيك توك" أحدث التطبيقات الناشئة الصاعدة بقوة الصاروخ، بسبب شعبيته الكبيرة والطاغية وسط المراهقين والمستخدمين صغار السن.إنستجرام تيك توك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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