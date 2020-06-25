الصحة العالمية: أيام تفصلنا عن 10 ملايين مصاب بكورونا.. "الذروة لم تأتِ بعد"

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أسفر الفيروس عن وفاة 477.750 شخصًا في أنحاء العالم منذ ظهوره في ديسمبر

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن عدد إصابات كوفيد-19 سيبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة، في بعض مناطق الأمريكيتين.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "خلال الشهر الأول من هذا الوباء سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، وخلال الشهر الماضي سجلت 4 ملايين إصابة، ونتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".

من جهة أخرى حذّر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين من أن "الوباء في القارة الأمريكية يتفشى بمستوى قوي جدًّا، خصوصًا في أمريكا الوسطى والجنوبية".

وأضاف "راين" وفق "سكاي نيوز عربية": "لحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعًا بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي" بعدد الإصابات.

وقال: "للأسف، لم يبلغ الوباء ذروته في العديد من دول القارة الأمريكية".

وبحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية؛ أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 477.750 شخصًا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

وسجلت أكثر من 9.279.310 إصابات رسميًّا في 196 بلدًا ومنطقة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفياتها بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 121 ألفًا و225 وفاة من أصل مليونين و347 ألفًا و102 إصابة، وشفي ما لا يقل عن 647 ألفًا و548 شخصًا.

وبعد الولايات المتحدة، فالدول الأكثر تضررًا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 52 ألفًا و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفًا و906 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42927 وفاة من أصل 306 آلاف و210 إصابات، ثم إيطاليا مع 34675 وفاة (238 ألفًا و838 إصابة)، وفرنسا مع 29720 وفاة (197 ألفًا و674 إصابة).

وبربط عدد الوفيات بعدد السكان الإجمالي في الدول، يتبين أن أكثر الدول تضررًا من الوباء هي بالترتيب التنازلي: بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة، البرازيل.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد