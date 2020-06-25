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تضاعفت المكافأة.. 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد

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تضاعفت المكافأة.. 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد تضاعفت المكافأة.. 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد
واشنطن وضعته على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين" في مارس

تضاعفت المكافأة.. 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مضاعفة المكافأة المعروضة، في مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم داعش؛ لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى 10 ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق، وذبحهم والمتاجرة بهم".

وكانت واشنطن قد وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

قُتِل زعيم داعش أبو بكر البغدادي ليل 26- 27 أكتوبر 2019، في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميًّا تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي خلفًا للبغدادي.

لكن "القرشي" لم يكن معروفًا لدى المحللين؛ حتى إن بعضهم شكك أصلًا في وجوده. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية "المولى" على أنه الزعيم الحقيقي لتنظيم داعش.أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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