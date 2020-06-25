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نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" تصيب محافظ المندق و4 من عائلته

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نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" تصيب محافظ المندق و4 من عائلته نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" تصيب محافظ المندق و4 من عائلته
نجله لـ"سبق": لا نعلم مصدر العدوى الدقيق لأن والدي كان يخرج زيارات ميدانية

نُقِل إلى العناية وابنه يروي..

أصيب محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأدخل المحافظ العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد بالباحة، بعد ازدياد حالته سوءًا.

وقال معيض الفايز لـ"سبق": "أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد القادم، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن".

وعن مصدر العدوى أوضح "الفايز": "لا نعلم المصدر الدقيق للعدوى؛ لأن والدي كان يخرج في جولات للعمل وزيارات ميدانية، إلا أنه فور إحساسه بالأعراض عزل نفسه في المنزل، ثم أجرى المسحة التي كانت إيجابية، وبقي في العزل بالمنزل حتى عصر أمس الذي نقل للمستشفى". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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