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لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

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لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات
جامعة واشنطن تتوقع وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

طلبت ولايات نيويورك، ونيوجيرسي وكونكتيكت، من الوافدين إليها من مناطق تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا.

وقال حاكم نيوجيرسي: إن سكان الولايات الثلاث عانوا كثيرًا ولا يريدون دخول "جولة أخرى" من الإصابات بالفيروس؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

وتسجل بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد أرقامًا قياسية في عدد الإصابات.

وتوقعت جامعة واشنطن وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا، أو 146 ألفًا، إن التزم 95% من الأمريكيين بارتداء قناع الوجه.

وسجلت الولايات المتحدة إلى الآن أكثر من 2.3 مليون إصابة وأكثر من 121 ألف حالة وفاة. الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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