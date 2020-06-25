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الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

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الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
وسط استمرار تفشي الفيروس في بكين

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت الصين اليوم الخميس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط استمرار تفشي الفيروس في بكين.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم تسجيلها لدى أشخاص داخل البلاد؛ هناك 13 حالة في العاصمة وحالة في إقليم هوبي المجاور؛ بحسب أحدث بيانات السلطات الصحية.

كما تم الإبلاغ عن خمس حالات لأشخاص قادمين من الخارج في مقاطعات قانسو وقوانجدونج وشانشي.

وتم تأكيد إجمالي 269 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بكين منذ 11 يونيو.

واتخذت العاصمة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وأجرت اختبارات جماعية وأغلقت مدارس وأحياء سكنية، وحظرت جميع حالات السفر غير الضرورية.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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