"خليك شاطر زي ابن خالتك" طبيب نفسي يوجه نصائح مهمة للأهالي لكيفية التعامل مع طلاب الثانوية العام

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بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم
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الاثنين 29 يونيو 2020 02:23 صباحاً
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس
-
الاثنين 29 يونيو 2020 02:23 صباحاً
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم
-
الاثنين 29 يونيو 2020 01:20 صباحاً
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس
-
الاثنين 29 يونيو 2020 01:20 صباحاً
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة
-
الاثنين 29 يونيو 2020 12:53 صباحاً
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا
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الاثنين 29 يونيو 2020 12:32 صباحاً
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان
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الاثنين 29 يونيو 2020 12:24 صباحاً
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
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الاثنين 29 يونيو 2020 12:17 صباحاً
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته
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الاثنين 29 يونيو 2020 12:17 صباحاً
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا
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الاثنين 29 يونيو 2020 12:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
"خليك شاطر زي ابن خالتك" طبيب نفسي يوجه نصائح مهمة للأهالي لكيفية التعامل مع طلاب الثانوية العام
مصر
CBC Egypt
الخميس 25 يونيو 2020 01:27 صباحاً
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