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"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

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بهدف دعم وتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء

زار المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة، الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، ومدير الإدارة الطبية الدكتور خالد بن كليب العوفي، إدارة سجون منطقة مكة المكرمة، وكان في استقبالهما مدير السجون بالمنطقة، اللواء الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين، فيما يخدم البرامج الإصلاحية المقدمة لمستفيدي المراكز التأهيلية التخصصية في ثقة وإشراقة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة التي وضعتها المديرية العامة للسجون ضمن خططها الإستراتيجية لتأهيل النزلاء.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على سير البرامج المقدمة للمستفيدين بمركزي ثقة وإشراقة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من المستجد كوفيد 19،

واستمع الحضور لشرح مفصل عن آلية تشغيل المراكز والبرامج ومراحل تقديمها والأهداف العامة والخاصة المنشودة منها.

وأعرب الدكتور الحارثي عن مدى إعجابه مما يقدم للمستفيدين في هذه المراكز من فكر متطور وبرامج لها فاعلية تقوم به المديرية العامة للسجون وقدم شكره وتقديره لكل العاملين، حيث أبدى استعداده لتسهيل كل العقبات لتقديم شراكة حقيقية بين الجهتين لما فيه الصالح العام.

ورحب اللواء الغامدي بهذه الزيارة، وأكد أهميتها في دعم وتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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