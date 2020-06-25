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جامعة جدة تدشن شعبة جديدة للتمريض بـ"خليص" العام المقبل.. تبدأها بـ 15 ممرضة

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جامعة جدة تدشن شعبة جديدة للتمريض بـ"خليص" العام المقبل.. تبدأها بـ 15 ممرضة جامعة جدة تدشن شعبة جديدة للتمريض بـ"خليص" العام المقبل.. تبدأها بـ 15 ممرضة
كما استعدادها لفتح شعبة ثانية بفرع الجامعة في "الكامل" للعام الذي يليه

جامعة جدة تدشن شعبة جديدة للتمريض بـ

أعلنت جامعة جدة عن افتتاح شعبة للتمريض بفرع الجامعة بخليص للعام الدراسي القادم لـ (15) طالبة، سيتم تدريبهن في مستشفى خليص العام، وأكدت الجامعة أن استعدادها لفتح شعبة للتمريض كتخصص جديد بفرع الجامعة بالكامل للعام الذي يليه.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الدكتور منصور الطبيقي، أن العمل جارٍ لافتتاح هذه الشعبة في محافظة الكامل العام الذي يلي العام المقبل بعد استكمال كل التجهيزات والمعامل واستقطاب الكفاءات اللازمة للعمل بها ولتعمل مع شقيقتها الأخرى بخليص للمساهمة في دعم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة بهاتين المحافظتين.

وأشاد "الطبيقي" بالتعاون القائم بين جامعة جدة ومستشفى محافظة الكامل الذي يضم عديد العيادات والأقسام والمراكز الطبية وطب الأسرة وغيرها، ما سيوفر بيئة تدريبية متخصصة للتدريب العملي للطلاب ويمكنهم من الحصول على المهارات والخبرات العملية المطلوبة، وبما يحقق الدعم لدراساتهم النظرية بالجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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