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مكافآت طلاب محايل ناقصة.. و"التعليم" توضح السبب

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مكافآت طلاب محايل ناقصة.. و"التعليم" توضح السبب مكافآت طلاب محايل ناقصة.. و"التعليم" توضح السبب
أولياء الأمور: المكافأة 165 ريالاً بينما تم إيداع 115 فقط

مكافآت طلاب محايل ناقصة.. و

تساءل عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات تعليم محايل عسير عن سبب نقص المكافآت المودعة في حساباتهم بواقع 50 ريالاً لكل طالب وطالبة، التي أعلنت الإدارة أنها لشهر رمضان.

وبيّن أولياء الأمور أن مكافأة الطالب 165 ريالاً بينما تم إيداع 115 ريالاً فقط.

فيما أكد لـ"سبق" متحدث تعليم محايل علي يحيى أن المكافأة لجزء من الشهر، وقال: "المكافأة لـ 21 يومًا فقط". موضحًا أن فترة الإجازة لا تحسب.

وكان مدير ‫تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم قد اعتمد مطلع الأسبوع الحالي صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 15 مليونًا لشهر رمضان 1441، فيما تم الإيداع في حسابات أولياء الأمور أمس الأول الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية